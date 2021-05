Coroanvirus: 45 nouveaux cas et un décès recensés ce dimanche - adakar.com

Coroanvirus: 45 nouveaux cas et un décès recensés ce dimanche Publié le dimanche 2 mai 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Tests positifs au coronavirus

Quarante-cinq cas positifs de coronavirus ont été dépistés au Sénégal au cours des dernières 24 heures, lors desquelles un patient a succombé à la maladie, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Ces nouvelles contaminations sont issues de 1.780 tests, précise le ministère en faisant le point sur l’évolution de la pandémie. Le taux de positivité s’élève ainsi à 2,53%.



Les 45 nouveaux cas recensés sont composés de 13 cas contacts suivis et de 32 autres cas issus de la transmission communautaire.



Ils ont été dépistés dans les communes ou quartiers suivants : Plateau, Médina, Cité Isra, Keur Massar, Almadies, Grand-Yoff, Hamo 4, Hlm, Liberté 1, Liberté 6, Maristes, Ngor, Ouakam, Ouest-Foire, Pikine, Rufisque, Sicap Baobab, Yoff, Kaolack, Sokone et Tambacounda.



Onze cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Après avoir été testés négatifs, 48 patients hospitalisés ont été déclarés guéris.



Le Sénégal dénombre 40.433 cas de Covid-19 depuis l’apparition de la maladie, le 2 mars 2020. Parmi ce nombre total de personnes infectées, 39.158 ont été déclarées guéries. Le pays déplore 1.110 décés. En somme, 164 patients sont encore sous traitement.



Depuis le lancement de la campagne de vaccination, 413.031 personnes ont au moins reçu une dose, à la date du samedi 1er mai.

