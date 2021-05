Climat social : le rapport 2017-2019 du Haut conseil du dialogue social remis au président Macky Sall - adakar.com

La présidente du Haut conseil du dialogue social (Hcds), Innocence Ntap Ndiaye, a remis vendredi au chef de l’Etat Macky Sall le rapport 2017-2019 de l’institution. Le document a fait le point sur l’état du climat social au Sénégal, informe une note de la présidence de la République. Le président de la république, Macky Sall, a salué la qualité du travail accompli dans ce sens.

« Le Gouvernement, travailleurs et employeurs sont unanimes sur la nécessité de faire du dialogue un outil de promotion de l’équité sociale et territoriale », rapportent les services de la Présidence.



Le Président Macky Sall a invité les partenaires à revêtir leurs actions du sceau d’un dialogue social permanent, efficace et productif.