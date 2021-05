Fête du Travail au Sénégal: les syndicats remettent des cahiers de doléances à Macky Sall - adakar.com

© Présidence par DR

Le président Macky Sall a tenu un adresse à la nation face à la crise socio-politique au Sénégal

Au Sénégal, pas de marche pour célébrer la fête du Travail pour la deuxième année consécutive…. Mais les centrales syndicales ont pu déposer leur cahier de doléances des travailleurs au Palais de la république, en présence de Macky Sall qui a pu constater que 1 236 travailleurs ont été licenciés et 16 500 mis au chômage technique dans un contexte économique morose lié à la pandémie. Des statistiques qui ne représentent pas le secteur informel.



Si certaines centrales syndicales ont prévu des événements virtuels ce 1er-Mai, la CNTS/FC (Confédération nationale des travailleurs du Sénégal / Force du changement) a organisé un rassemblement restreint sur le thème de la situation des travailleurs face au Covid-19. Une trentaine de membres du syndicat des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration se sont présentés devant un hôtel en plein centre de Dakar, munis d’une banderole et de pancartes. Un rassemblement en effectifs réduits, explique Khadim Ndiaye, le secrétaire général :



« Dans notre secteur, depuis la pandémie, il y a eu énormément de pertes d'emplois. Des emplois indirects, c'est-à-dire les journaliers, sans compter les emplois directs. Ce que je demande aujourd'hui, avant de créer des emplois, c'est de sécuriser le travail existant. »