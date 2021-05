installé hier à la tête de la police nationale - Les engagements et priorités de Seydou Bocar Yague - adakar.com

installé hier à la tête de la police nationale - Les engagements et priorités de Seydou Bocar Yague
Publié le samedi 1 mai 2021

Installation du nouveau directeur général de la police nationale

Dakar, le 29 avril 2021 - L`Inspecteur général Seydou Bocar Yague a été officiellement installé dans ses fonctions de directeur général de la Police nationale, ce jeudi 29 avril 2021. La cérémonie a été présidée par le ministre de l`Intérieur. Tweet

Le renforcement et l’efficacité opérationnelle de la Police nationale, l’épanouissement social et professionnel des fonctionnaires de la police et le rehaussement de la posture de l’institution policière sont, entre autres, les principaux points sur lesquels le nouveau directeur général souhaite travailler.







Une semaine après sa nomination à la tête de la Direction générale de la police nationale (DGPN), Seydou Bocar Yague a été installé hier dans ses nouvelles fonctions. L’inspecteur général de police est conscient de la tâche qui l’attend et qui consiste à continuer de faire du Sénégal un pays sûr, stable et qui garantit la sécurité des personnes et des biens qui y vivent.



A ce titre, il a promis que toute son action sera axée autour du renforcement de l’efficacité opérationnelle de la Police nationale, de l’épanouissement social et professionnel des fonctionnaires de la police et du rehaussement de la posture de l’institution policière. ‘’Je prends ici l’engagement, avec l’ensemble des fonctionnaires de la Police nationale, de tout mettre en œuvre pour répondre efficacement aux multiples attentes des pouvoirs publics et des populations. La Police nationale fait face, aujourd’hui, à des menaces sécuritaires multiformes, notamment le grand banditisme, la criminalité nationale organisée et transfrontalière, le terrorisme et la cybercriminalité. C’est la raison pour laquelle il apparait primordial de procéder à une réactualisation de nos dispositifs et réadaptation de notre projet sécuritaire’’, promet-il.



L’inspecteur général de police compte, à cet effet, moderniser les infrastructures qui accueillent les unités des polices, acquérir des équipements adaptés et spécialisés, améliorer des conditions de vie des policiers, renforcer le système de renseignement et d’actions spéciales, ainsi que l’existence d’une ressource humaine bien capacité. Il en fait ses priorités. Ces dernières s’inscrivent, d’ailleurs, selon lui, en droite ligne des objectifs contenus dans la Lettre de politique sectorielle de développement, de la gouvernance et de la sécurité intérieur du Sénégal 2018-2027. C’est pour cela d’ailleurs qu’il a rappelé à ses collègues ‘’les défis énormes et innombrables’’ qui les attend.



‘’Je demande l’engagement de tout un chacun et votre disponibilité sans faille au service de la nation et des institutions de la République. Par ailleurs, les rapports police-population doivent être plus que jamais améliorés. Cette préoccupation continuera de faire une prise en charge globale et dans toutes ses dimensions, avec une plus grande implication de tous les acteurs sociaux dans la gestion de la sécurité de proximité. L’ouverture vers les actions sociales, les ASC, les groupements de femmes, notabilités coutumières, religieuses et universitaires, entre autres, sera poursuivie et renforcée’’, a-t-il annoncé. Avant de préciser que la nature de la nouvelle forme d’insécurité est tissulaire et insidieuse.



Elle nécessite, par conséquent, impérativement, le réajustement stratégique des méthodes policières qui doivent désormais prendre en compte les problèmes liés à la sûreté et analyser avec véhémence les implications sécuritaires des guerres de quatrième génération.



‘’La Police nationale est une force qui participe concurremment avec d’autres à la sécurité nationale. Je prends ici l’engagement ferme d’œuvrer aux renforcements des rapports entre force de défense et de sécurité pour le bien des Sénégalais et des hôtes qui vivent parmi nous. A cet effet, je mettrai la Police nationale à la disposition de ces forces, dans le cadre d’une mutualisation en vue de lutter plus efficacement contre la délinquance sous toutes ses formes. J’invite l’ensemble des agents de la police à s’inscrire dans cette dynamique, seul gage d’efficacité et d’efficience dans l’accomplissement de nos missions’’, déclare-t-il.



Rigueur et perspicacité



Venu présider cette cérémonie d’installation du nouveau DGPN, le ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Diome, a félicité l’ancien patron de la police pour le travail qu’il a abattu à la tête de cette institution. Il a eu à porter, selon lui, haut le flambeau de cette institution et durant tout sa carrière à travers la rigueur et la perspicacité. La Police nationale a, sous le commandement de l’inspecteur général de police Ousmane Sy, rempli fidèlement ses missions au Sénégal et à l’étranger.



Concernant le nouveau boss, M. Diome a précisé qu’il a une grande expérience qui lui a permis d’occuper plusieurs postes stratégiques au niveau de la police, les uns plus prestigieux que les autres. Sa nomination à la tête d’une aussi grande institution que la Police nationale, apprécie-t-il, ‘’est un gage fort de préservation des acquis, mais aussi une garantie de succès face aux nombreux défis sécuritaires à relever. Celle-ci, renseigne-t-il, permettra certainement de renforcer davantage la collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, tout comme la coopération internationale en matière de sécurité’’.



CHEIKH THIAM