Suppression du parrainage - Le gouvernement défend son parrainage Publié le samedi 1 mai 2021 | Enquête Plus

© Présidence par LM

Première réunion du Conseil des ministres pour le nouveau gouvernement

Dakar, le 4 novembre 2020 - Le nouveau gouvernement du Sénégal s`est réuni, ce mercredi 4 novembre 2020, en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l`État Macky Sall, au Palais de la République.

Face à la presse, hier, le porte-parole du gouvernement est revenu sur la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui ordonne à l’Etat du Sénégal de mettre fin au système de parrainage. Si l’opposition applaudit, le pouvoir reste sur ses gardes.







Si l’opposition a, généralement, salué la décision de la Cour de justice de la CEDEAO ordonnant à l’Etat du Sénégal de mettre fin au système de parrainage, la majorité, elle, essaie de défendre son système.



Face à la presse, hier, le porte-parole du gouvernement a réagi. ‘’Le Sénégal, affirme-t-il, est un pays de démocratie éprouvée où on vote depuis 1872. Aussi, il faut souligner que toutes les démocraties ont leur système de filtre. Il n’y a pas une seule qui n’a pas de filtre. Dans les pays anglophones, il y a des parrainages avec des grands électeurs et autres. Mais ici, ce qui a été choisi, c’est le parrainage citoyen, pour ne pas exclure les populations qui sont en mesure de voter et qui donnent leur point de vue par rapport à ce système.’’



Le ministre des Collectivités territoriales d’ajouter : ‘’Ce parrainage n’est pas tombé du ciel. Il a été évoqué, lors du dialogue politique et social, et a fait l’objet d’une loi à l’Assemblée nationale. Donc, du point de vue de la légalité, le système de parrainage est plus que légal par rapport à notre Constitution et notre législation.’’



Ainsi, la voix du gouvernement évite toute conclusion hâtive et promet que l’Exécutif va revenir sur tout ça, à travers la personne la plus appropriée, c’est-à-dire le ministre de l’Intérieur.



A. BA ET M. AMAR