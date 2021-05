Le nouveau patron de la Police sénégalaise veut préserver le Sénégal comme un pays "sûr et stable" - adakar.com

Dakar, le 29 avril 2021 - L`Inspecteur général Seydou Bocar Yague a été officiellement installé dans ses fonctions de directeur général de la Police nationale, ce jeudi 29 avril 2021. La cérémonie a été présidée par le ministre de l`Intérieur.

Le nouveau directeur général de la Police sénégalaise, l'inspecteur général de Police Seydou Bocar Yague a déclaré ce jeudi s'engager à faire du Sénégal l'exception qu'elle a toujours été, "un havre de paix sûr et stable" qui garantit la sécurité des personnes qui y vivent.



Le nouveau patron de la Police sénégalaise s'exprimait lors de son installation en remplacement de l'inspecteur général de Police Ousmane Sy.



Selon M.Yague, toute son action sera guidée par la volonté de renforcer "l'efficacité opérationnelle de la Police et l'épanouissement professionnel et social des fonctionnaires de Police et le rehaussement de la posture de l'institution policière".



Il a pris l'engagement avec l'ensemble du personnel de la Police de tout mettre en œuvre pour répondre efficacement aux multiples attentes des pouvoirs publics et des populations.



La Police nationale fait face à des menaces sécuritaires multiformes, notamment le grand banditisme, la criminalité nationale organisée et transfrontalière et le terrorisme, a expliqué M. Yague, souhaitant "une réarticulation" du dispositif du projet sécuritaire.



Parmi ses priorités, il a énuméré entre autres la modernisation des infrastructures abritant les unités de Police, l'acquisition des équipements spécialisés, l'amélioration des conditions de vie des policiers, le renforcement du système de renseignement et d'action.



Pour sa part, le ministre sénégalais de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a souligné que la réponse face aux défis sécuritaires ne peut être envisagée qu'avec une institution policière forte, dotée de moyens d'intervention de dernière génération.



Il a rappelé que, face aux défis sécuritaire, le président de la République Macky Sall a affiché son ambition de faire du Sénégal "un pays sûr".



"La Police nationale est avant tout au service des populations pour servir et protéger", a conclu le ministre.