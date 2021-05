Revue Annuelle Conjointe 2020, les recommandations du Ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr - adakar.com

"Dans la mise en œuvre des activités prévues, en particulier au niveau déconcentré, la pandémie a causé certaines contre-performances, une situation qu’il nous faut corriger dans les meilleurs délais. Toutefois, notre système de santé a fait preuve de résilience et a réussi malgré les fortes contraintes, à réaliser des progrés significatifs dans les quatre programmes qui le composent.



En outre, les résultats obtenus dans la riposte contre la Covid-19 sont reconnus de tous et m’amène à inviter tous les acteurs à garder la même mobilisation, le même engagement jusqu’à mettre fin définitivement à cette pandémie.



2020 est derrière nous, et nous devons tirer des leçons de cette année particulière pour mieux vivre 2021 avec de bons indicateurs de santé et d’action sociale. C’est pourquoi, je voudrais avec vous, partager les recommandations suivantes :



1. Il nous faut une gestion plus intelligente des dossiers de passations de marchés publics tenant compte du peu de ressources dont nous disposons.



2. Accorder une attention particulière aux indicateurs liés à la santé de la mère, de l’enfant au moment où nous démarrons le projet ISMEA et qui faire l’objectif d’une meilleure vulgarisation, une meilleure opérationalisation au niveau de la base J’insiste singulièrement sur la fonctionnalité des blocs SOU et SONU. L’effort important qui est fait devra être poursuivi



3. Accélérer l’intégration des données du secteur privé, les forces de défense et de sécurité, veiller particulièrement à la qualité des données sociales et sanitaires



4. Renforcer la communication sur le risque, l’engagement communautaire surtout en ce qui concerne la vaccination sur la Covid-19 et sur les maladies chroniques. Sur la question de la vaccination, j’aimerais insister sur le manque de performance que nous avons dans 5 régions (Sédhiou, Diourbel, Kaffrine, Fatick et Ziguinchor).Il faut que la question soit adressée de la manière la plus correcte.



5. Poursuivre les efforts de recrutement et de formation des ressources humaines, en veillant sur une répartition équitable j’insiste là-dessus.



6. Renforcer la maintenance dans les structures sanitaires en particulier dans les hôpitaux. Les importants investissements réalisés en terme d’infrastructures et d’équipements doivent être préservés sur le long terme.



7. Accélérer le processus de délivrance de la carte d’égalité des chances et aller vers l’efficacité et l’effectivité de toutes les prestations.



8. Finaliser l’évaluation de « Yeksina », je m’arrête la pour dire que j’accorde une grande importance à ce mécanisme qui a obtenu de mon point de vue de bons résultats. Et mettre en place le dispositif régional



9. Continuer à nous mobiliser et à lutter contre la Covid-19. "