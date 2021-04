Campagne agricole: Le gouvernement table sur 4 millions de tonnes de céréales et 2 millions pour les cultures industrielles - adakar.com

Campagne agricole: Le gouvernement table sur 4 millions de tonnes de céréales et 2 millions pour les cultures industrielles Publié le vendredi 30 avril 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

L’objectif du gouvernement sénégalais est d’atteindre, pour la prochaine campagne agricole, quatre millions de tonnes de céréales et deux millions de tonnes de cultures industrielles, a indiqué, jeudi, à Dakar, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Professeur Moussa Baldé.



Le professeur Moussa Baldé, intervenant lors de la conférence de presse bimensuelle du gouvernement, révèle que 60 milliards de francs CFA seront investis dans la campagne agricole à venir.



Pour les objectifs de production, le gouvernement table sur des performances supérieures à celles de la précédente campagne.



‘’Nous avons pour les céréales 3.640 445 tonnes cette année, notre objectif c’est d’atteindre les 4 millions de tonnes. En ce qui concerne les cultures industrielles (coton, arachide, sésame), nous sommes environ à 1.900.000 tonnes. Nous voulons porter cela à 2 millions de tonnes’’, a-t-il dit.



Pour relever ce défi avec le même montant de 60 milliards, ‘’il faut prier que l’hivernage puisse être aussi bon que l’hivernage passé’’, a néanmoins reconnu le ministre, en présence de ses collègues Samba Ndiobène Ka (Développement communautaire, Equité sociale et territoriale) et Oumar Guèye (Collectivités territoriales, Développement et Aménagement des territoires).



‘’L’année dernière, nous avions commencé à distribuer les semences au mois de mai parce que mon budget a été validé le 6 mai 2020. Cette année, le président l’a validé le 8 mars 2021. Donc, nous avons deux mois d’avance pour nous préparer et optimiser le circuit de distribution des intrants avant l’arrivée des pluies’’, s’est-il réjoui.



M. Baldé a signalé l’existence d’un programme de distribution de 10.000 semoirs qui devra être exécuté avant l’hivernage.



Il a lancé un appel pour ‘’une mobilisation générale pour l’agriculture’’.



Selon le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, le Sénégal a produit pour la campagne agricole en cours (2020-2021) en pourcentage par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes, 1.349.723 tonne de riz (+30%), 1.144.755 tonnes de mil (+44), 377.323 tonnes de sorgho (+64%).



A cela s’ajoutent 6.761 tonnes de fonio (+70%), 761.883 tonnes de maïs (47%), soit une production céréalière totale de 3.640.445 tonnes (+47%).



Aussi, renseigne-t-il, le pays a produit 1.797.486 tonnes d’arachide (+46%), 253.897 tonnes de niébé (+10%), 36.110 tonnes de sésame (+136%), 1.346.474 tonnes de manioc (+71%), 20.163 tonnes de coton (+16%), et 1.677.476 tonnes de pastèque (+125%).



Pour la campagne de commercialisation de l’arachide, il a indiqué que la collecte totale est de 721.386 tonnes en 143 jours pour un revenu de 216 milliards de francs CFA. Il a ajouté que 518.763 tonnes de produits ont été exportées en 92 jours pour un coût de 155 milliards de francs CFA.



Selon lui, les huiliers ont collecté 96.690 tonnes en 143 jours pour une valeur de 30 milliards de francs CFA. Les semences, qui se chiffrent à 105.933 tonnes, ont été mises en place en 143 jours. Le pays a enregistré 125 centres de réception pour 41 sociétés d’exportation.

