Prix Marc Vivien Foé: Boulaye Dia et Idrissa Gana Guèye éliminés Publié le vendredi 30 avril 2021

Idrissa Gana Guèye, milieu de terrain des Lions

Aucun footballeur sénégalais ne figure sur la liste des trois finalistes du Prix Marc Vivien Foé 2021 décerné par RFI et France 24, a appris l’APS.



Boulaye Dia (Reims) et Idrissa Gana Gueye (PSG), qui faisaient partie des 11 nominés, ont été éliminés.



Depuis sa création en 2009, aucun footballeur sénégalais n’a eu les faveurs du jury.



Les trois finalistes de l’édition 2021, sont l’attaquant Andy Delort (Algérie, Montpellier), Tino Kadewere (Zimbabwe, Lyon) et Gael Kakuta (RD Congo, RC Lens), indique le site de RFI.



Le lauréat de cette édition sera connu le 17 mai, précise la même source.



