Loi sur le parrainage: Pr Ismaïla Madior Fall dépèce l’arrêt de la Cour de justice de la Cedeao - adakar.com

Loi sur le parrainage: Pr Ismaïla Madior Fall dépèce l'arrêt de la Cour de justice de la Cedeao Publié le vendredi 30 avril 2021 | Le Soleil





Photo: Pr Ismaïla Madior Fall

La Cour de justice de la CEDEAO a donné jeudi à l’État du Sénégal un délai de six (6) mois pour mettre fin au système de parrainage pour avoir « violé le droit de libre participation aux élections ».



Le Pr Ismaïla Madior Fall a réagi en dépeçant l’arrêt. Pour le constitutionnaliste sénégalais, « la Cour s’est tout bonnement plantée ».



En effet, l’ex-garde des Sceaux révèle, dans Le Soleil, « l’abandon total, par la Cour, de sa jurisprudence et trois erreurs de droit qui en vicient la teneur juridique »..La première erreur de droit est l’interprétation de sa compétence à connaître de la loi sur le parrainage.



La deuxième erreur, la Cour se comporte, contrairement à son texte institutif et à sa jurisprudence, en Cour constitutionnelle juge de la légalité nationale.



Et troisième erreur, dit-il la Cour s’est prononcée en opportunité et non en droit.



« La Cour a statué ultra vires et se contredit », a-t-il expliqué. Non sans préciser « qu’il faut arrêter cette dérive de l’office du juge communautaire ».



Le professeur agrégé de Droit public pense que le Sénégal doit, d’urgence, sauver la Cour de justice de la CEDEAO.