Ranch de Dolly : Un berger tué à coup de coupe-coupe Publié le vendredi 30 avril 2021 | Le Soleil

Les populations du village d’Ogo dans le ranch de Dolly, dans la commune de Thiel, sont dans l’émoi et la consternation . Une violente bagarre entre les bergers Samba Ka et Maodo, a viré au drame . Les faits se sont déroulés dans la nuit du mercredi 28 avril vers 22 heures dans cette localité



Selon la gendarmerie de Linguère, les ennemis jurés avaient quitté leur faubourg tôt le matin pour se rendre au village voisin de Ogo, dans le seul de participer au baptême d’un certain Koly Sow. Après échange des propos déplacés, ivres du parfum «Boul Falé», une bagarre a éclaté entre eux. Malgré l’intervention de certains parents, les deux antagonistes ont continué leur querelle tout en échangeant des injures .



Armés de coupe-coupe, les deux bergers se sont violemment affrontés. Pour sauver leur vie car étant grièvement blessés , ils ont été conduits au poste de santé de Thiél distant de 15 kilomètres . Malheureusement Samba Ka s’est éteint à la suite de ses blessures durant son transfèrement à l’hôpital Magatte Lô de Linguère.



Le présumé meurtrier est sous surveillance dans le dit centre hospitalier où il reçoit des soins médicaux . Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour élucider les causes réelles de cette bataille mortelle