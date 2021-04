Population électorale de 2019 : les découvertes troublantes des experts de l’audit - adakar.com

Population électorale de 2019 : les découvertes troublantes des experts de l'audit Publié le vendredi 30 avril 2021 | Rewmi

© aOuaga.com par D.S

Elections : les Burkinabè aux urnes pour élire un président et des députés

Les experts chargés de l’audit du fichier électoral ont déjà déposé un pré-rapport sur la table du Comité de suivi du dialogue politique. D’ailleurs, le document doit être étudié, ce vendredi, en Commission.



‘’SourceA’’ qui relate cette affaire dans sa parution de ce jeudi, informe qu’il y a beaucoup d’interrogations autour notamment de l’augmentation de la population électorale à l’orée de la Présidentielle de 2019. L’un des constats est le faible nombre de jeunes qui se sont inscrits sur les listes électorales.



De même, ajoutent nos confrères, les nouveaux inscrits sont deux fois plus élevés dans des régions réputées moins peuplées telles que Sédhiou, Kolda, Tambacounda, contrairement à Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Fatick et Diourbel.



Au niveau départemental, rapporte le journal, Saraya, Linguère et Goudiry remportent la palme avec un taux de nouveaux inscrits qui avoisine les 20%. En outre, les régions dans lesquelles les taux d’inscription sont les moins élevés sont celles qui ont enregistré les meilleurs taux d’augmentation de leur population électorale.



De même, le département de Mbacké, compte-tenu de son poids démographique, est moins représenté dans l’électorat. En revanche, le département de Dakar compte un peu plus d’électeurs par rapport à l’ensemble de sa population résidente.