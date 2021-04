(COVID-19) Les pays africains réalisent près de 44 millions de tests, selon le CDC Afrique - adakar.com

Publié le vendredi 30 avril 2021 | Xinhua

© Autre presse par DR

Test négatifs au coronavirus

Les pays africains ont effectué 43.729.271 tests de COVID-19, ont révélé jeudi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) dans sa dernière mise à jour continentale.



Selon le CDC Afrique, l'agence de santé spécialisée de l'Union africaine (UA), les tests de COVID-19 effectués par les pays africains au cours de la semaine dernière ont enregistré une baisse de 26 % par rapport aux tests effectués la semaine précédente.



75.896 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés au cours de la semaine dernière, soit une diminution de 8 % par rapport à la semaine précédente, a indiqué le CDC Afrique.



Selon l'agence, un total de 2.184 décès dus à la COVID-19 ont été enregistrés au cours de la semaine dernière, soit une diminution de 2 % par rapport à la semaine précédente.



Le continent africain a jusqu'à présent enregistré 121.154 décès liés à la COVID-19. Le taux de létalité est de 2,7 %.



L'Afrique représente environ 4 % de tous les décès liés au nouveau coronavirus signalés dans le monde.



Le CDC Afrique a également indiqué que 4.068.383 patients du continent ont guéri de la maladie à ce jour.



En termes de nombre de cas confirmés de COVID-19, l'Afrique australe est la région la plus touchée, suivie d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Est, tandis que l'Afrique centrale est la région la moins touchée du continent, selon l'agence sanitaire africaine.