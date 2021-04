Parrainage électoral au Sénégal : la Cedeao désavoue Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Parrainage électoral au Sénégal : la Cedeao désavoue Dakar Publié le vendredi 30 avril 2021 | Jeune Afrique

© Présidence par LM

Macky Sall à l`investiture du président Denis Sassou-N`Guesso

Brazzaville, le 16 avril 2021 - Le président de la République Macky Sall a pris part, vendredi 16 avril 2021, à la cérémonie d`investiture du président Denis Sassou-N`Guesso pour un nouveau mandat. Tweet

Dans un arrêt rendu le 28 avril, la Cour de justice de la Cedeao a estimé que le système de parrainage adopté pour la présidentielle de 2019 « viole le droit de libre participation aux élections ». Le Sénégal dispose de six mois pour le supprimer.



« La Cour décide que les formations politiques et les citoyens du Sénégal qui ne peuvent se présenter aux élections du fait de la modification de la loi électorale [en 2018] doivent être rétablis dans leurs droits par la suppression du système de parrainage, qui constitue un véritable obstacle à la liberté et au secret de l’exercice du droit de vote, d’une part, et une sérieuse atteinte au droit de participer aux élections en tant que candidat, d’autre part. »