Nourrir l’Afrique: un forum pour penser la production agricole et développer sa transformation - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Nourrir l’Afrique: un forum pour penser la production agricole et développer sa transformation Publié le vendredi 30 avril 2021 | RFI

© Walf Fadjri L’Aurore par DR

agricultureur

Tweet

Un dialogue de haut niveau autour du thème « Nourrir l’Afrique, leadership pour intensifier les innovations réussies ». se tient sur deux jours et se termine aujourd’hui, à l’initiative de la Banque africaine de développement (BAD) et du Fonds international de développement agricole (Fida).



L’idée de l’organisation de ce forum, qui se tient par visioconférence, est partie d’un constat : 246 millions d’Africains souffrent d’insécurité alimentaire et ce chiffre ne cesse d’augmenter. De plus, la pandémie de Covid-19 a mis en lumière les failles des systèmes alimentaires en Afrique. Un continent qui aspire à capitaliser sur l’agriculture et l’agro-industrie pour sa croissance, selon le président du Fida.