La CEDEAO présente le bilan de son système de stockage de sécurité alimentaire - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique La CEDEAO présente le bilan de son système de stockage de sécurité alimentaire Publié le vendredi 30 avril 2021 | financialafrik.com

© Présidence par LM

Le président de la République au Sommet extraordinaire des chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO

Ouagadougou, le 14 septembre 2019 - Le chef de l`État a pris part à la cérémonie d`ouverture du Sommet extraordinaire des chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Tweet

Après cinq années de mise en œuvre du projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire avec l’appui financier de l’Union européenne, une capitalisation interne des résultats a permis à la Commission de la Cedeao de systématiser des acquis importants, des défis et des leçons apprises pour une mise à l’échelle afin de faire de la stratégie régionale de stockage, un instrument déterminant pour l’élimination de la faim dans la région d’ici à l’horizon 2030.



C’est l’ordre du jour, 28 avril 2021, d’une conférence virtuelle de 7 jours . La cérémonie d’ouverture était présidée par Madame Shirley Ayorkor BOTCHWEY, ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale de la République du Ghana et Présidente du Conseil des Ministres de la Cedeao. A noter aussi la présence de Sékou Sangaré, Commissaire en charge de l’Agriculture de l’Environnement et des Ressources en eau de la Commission de la Cedeao et celui de l’AFD en sa qualité de Chef de file du groupe des partenaires techniques et financiers de la Politique agricole régionale (Ecowap) de la Cedeao.