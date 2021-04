Sénégal : la BNDE affiche un total bilan de 279 milliards FCFA pour l’exercice 2020 - adakar.com

Sénégal : la BNDE affiche un total bilan de 279 milliards FCFA pour l'exercice 2020 Publié le vendredi 30 avril 2021

L’Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) s’est réunie le 28 avril 2021, pour approuver le résultat de la Banque qui s’élève à FCFA 2,573 Milliards. Il a été réparti en 35% de dividendes et 65% de réserves. L’activité de la Banque sur l’exercice 2020 s’est soldée par un total bilan qui s’élève à 279 Milliards FCFA avec une progression de 62,7 Milliards FCFA, soit + 29% par rapport à 2019. Les crédits à la clientèle et aux SFD se situent à 143 Milliards FCFA, ils ont connu une progression sur l’exercice 2020 de 32 Milliards FCFA.



La plus grande partie des financements sur l’année 2020 a été effectuée dans le cadre du dispositif national de résilience économique mis en place par l’Etat du Sénégal pour lutter contre les effets de la pandémie covid19 sur les entreprises sénégalaises. Ils ont aussi porté sur des projets d’investissements structurants pour l’économie. En termes de ressources, la Banque a pu collecter 129 Milliards FCFA auprès de la clientèle et des institutionnels. Par ailleurs, elle a pu bénéficier de lignes de crédit auprès des bailleurs de fonds comme la BOAD, AFREXIMBANK et ICD filiale de la Banque Islamique de Développement (BID) à hauteur de 27,5 Milliards FCFA. Ces lignes ont servi à renforcer ses interventions dans le financement de l’Agrobusiness et à mieux accompagner les entreprises impactées par la COVID-19. En outre, l’année 2020 a vu la BNDE devenir un acteur fort sur le marché interbancaire et monétaire.