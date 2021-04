Le FMI et le Sénégal parviennent à un double accord de revue et de financement - adakar.com

Le FMI et le Sénégal parviennent à un double accord de revue et de financement Publié le vendredi 30 avril 2021

Le FMI et le Sénégal parviennent à un double accord de revue et de financement

Les services du FMI ont conclu avec les autorités sénégalaises un accord concernant les mesures économiques et financières qui pourraient permettre l’approbation de la troisième revue du programme appuyé par l’instrument de coordination de la politique économique (ICPE). Selon le communiqué de l’institution daté du 29 avril, les deux parties ont également conclu un accord de financement sur dix-huit mois au titre de la facilité de crédit de confirmation (FCC) et du mécanisme d’accord de confirmation, pour un montant total de 453 millions de DTS ( soit 140% de la quote-part du pays au FMI , environ 650 millions de dollars ou 350 milliards de FCFA). Cet accord de financement sera exécuté parallèlement à l’ICPE.





«En 2020, dans un environnement marqué par la pandémie de COVID-19, la croissance économique du Sénégal a été supérieure aux attentes, avoisinant 1,5%, principalement grâce à une production agricole exceptionnelle, alors qu’une contraction de 0,7% était prévue », lit-on dans le communiqué du FMI. De même, l’exécution du budget a abouti à un déficit de 6,4 % du PIB, en ligne avec l’objectif révisé du programme. Au plan structurel, six des neuf objectifs de réforme établis pour fin décembre 2020 ont été atteints.