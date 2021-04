Drame de l’hôpital de Linguère – Macky noir de colère : Il déplore des dysfonctionne­ments et demande des sanctions - adakar.com

Drame de l'hôpital de Linguère – Macky noir de colère : Il déplore des dysfonctionne­ments et demande des sanctions Publié le jeudi 29 avril 2021 | Le Quotidien

La mort de 4 nourrissons dans l’incendie du Service de néonatalogie de l’hôpital Maguette Lô de Lingère est un drame qui va longtemps étreindre les parents des bébés. Si une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances, la vétusté des installations ne peut pas être exclue. Hier, le chef de l’Etat, peiné par cette tragédie, a demandé que l’affaire soit tirée au clair pour sanctionner les «manquements» constatés.



Par Ousmane SOW – L’émotion et la colère ne retombent pas à Linguère. La réaction du Président Sall à la suite de l’incendie de l’Unité de néonatalogie de l’hôpital Magatte Lô de Linguère était épiée. En Conseil des ministres hier, il a fait une sortie dont le ton et l’engagement montrent que l’Etat va tirer cette affaire au clair en demandant au ministre de la Santé et de l’action sociale de faire toute la lumière sur cette affaire. Sans langue bois, Macky Sall parle «des dysfonctionnements notables des services, mais également l’impératif de procéder à des réformes urgentes et en profondeur du système de santé dans toutes ses dimensions». «Le chef de l’Etat indique la nécessité de sanctionner rigoureusement les manquements constatés et de déployer toute l’assistance psychosociale requise aux parents endeuillés», précise-t-il dans le communiqué du Conseil des ministres.

Cet incendie montre les ris­ques qu’encourent souvent les patients surtout que les infrastructures sont vétustes. Par conséquent, il a engagé le ministre de la Santé et de l’action so­ciale, en relation avec les «mi­nistres en charge des constructions et de la protection civile, de faire un audit général des in­fras­tructures sanitaires, no­tamment les constructions et installations abritant les services et équipements de santé sur l’ensemble du territoire national».



Le directeur remplacé

Par ailleurs, Macky Sall a procédé au remplacement du directeur de l’Hôpital Magatte Lô. Dr Abdou Sarr, qui avait démissionné au lendemain du drame après la suspension du personnel de garde, a été remplacé Dr Abibou Cissé, chirurgien-dentiste, économiste de la santé, qui était jusqu’ici le chef de la division maintenance hospitalière à la Direction des établissements publics de San­té.

Il faut rappeler que lors de l’incendie macabre qui s’est déclaré dans l’Unité de néonatalogie de l’hôpital Maguette Lô de Linguère samedi, 4 nouveau-nés ont été tués par les flammes. Alors que les 2 autres, admis aux urgences à Touba, ont finalement succombé. Si certains avaient évoqué un court-circuit venant de l’un des climatiseurs installés dans la salle, qui serait à l’origine de la tragédie, les éléments de l’enquête parlent de négligence surtout qu’aucun personnel de garde n’était présent au moment de l’incendie. Une vraie tristesse ! Elle est à la hauteur de la joie et de l’espoir que la naissance de ces enfants avait provoqués chez leurs parents inconsolables.