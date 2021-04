Macky Sall veut un règlement définitif du conflit à Twyford - adakar.com

Macky Sall veut un règlement définitif du conflit à Twyford Publié le jeudi 29 avril 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Le chef de l’Etat a demandé mercredi au ministre du Travail, Samba Sy, de ‘’se saisir’’ du différend survenu à l’usine de production de carreaux Twyford, en vue d’un règlement définitif du conflit opposant la direction de ladite entreprise à ses travailleurs.



Vingt-cinq des employés de cette entreprise, dont cinq délégués du personnel, ont été arrêtés lundi et mardi, à la suite de manifestations organisées sur la route de Sindia, la localité où est implantée Twyford.



Les travailleurs exigent de la direction de l’usine de meilleures conditions de travail et dénoncent des licenciements abusifs.



Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le chef de l’Etat ‘’est revenu sur la situation sociale’’ qui prévaut dans cette usine, ‘’fruit d’un investissement lourd à forte intensité de main-d’œuvre, qui contribue également à nos efforts d’industrialisation’’.



Selon le communiqué du Conseil des ministres, Macky Sall a demandé au ministre chargé du Travail ‘’de se saisir du dossier en vue d’un règlement définitif du différend qui oppose les travailleurs et la direction de l’entreprise’’.



