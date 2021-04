Hydrocarbures: Macky Sall appelle à prendre à bras-le-corps les approvisionnements et la régulation - adakar.com

Hydrocarbures: Macky Sall appelle à prendre à bras-le-corps les approvisionnements et la régulation Publié le jeudi 29 avril 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Le président de la République a décidé mercredi d’‘’engager, dans les meilleurs délais, un processus inclusif de sécurisation des approvisionnements et de régulation du système national de distribution d’hydrocarbures et de gaz butane’’.



Intervenant au Conseil des ministres, il a demandé à la ministre du Pétrole et des Energies, Sophie Gladima, de s’y atteler ‘’dans les meilleurs délais’’.



A Dakar, les stations d’essence ont été frappées, au début du week-end dernier, par une pénurie de carburant, à la suite d’une grève des transporteurs d’hydrocarbures. Ces derniers ont suspendu leur grève après l’ouverture de négociations avec le patronat.



La grève est survenue au moment où des rumeurs faisaient état d’une pénurie de gaz butane à Dakar. Plusieurs médias évoquaient l’indisponibilité sur le marché de la bouteille de 12,5 kilos.



Mais la rumeur a très vite été démentie par les services du ministère du Pétrole et des Energies. Ils assurent que le 16 avril 2021, ‘’plus de 8.700 tonnes de gaz correspondant à seize jours de consommation sont stockées dans les centres emplisseurs’’.



Le ministère affirme que ‘’les bouteilles les plus consommées par les ménages (9 kilos, 6 kilos et 2,7 kilos), couvrant 91 % de la demande en gaz butane, sont disponibles dans tous les points de distribution du pays’’.



