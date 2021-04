Seydou Bocar Yague à la tête de la police, “un gage fort de préservation des acquis“ (ministre) - adakar.com

La nomination de l’inspecteur général, Seydou Bocar Yague au poste de Directeur général de la Police nationale, est ’’un gage fort de préservation des acquis’’ et ’’une garantie de succès’’ face aux nombreux défis sécuritaires, a déclaré jeudi le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome.



’’Assurément, sa nomination à la tête d’une aussi grande institution est un gage fort de préservation des acquis, mais surtout une garantie de succès face aux nombreux défis de sécurité à relever. Elle permettra de renforcer davantage la collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité. Tout comme la coopération internationale’’, a-t-il dit.



Le ministre de l’Intérieur s’exprimait lors de la cérémonie d’installation du nouveau Directeur général de la Police nationale (DGPN).



L’inspecteur général Seydou Bocar Yague remplace à la tête de la Police l’inspecteur général, Ousmane Sy.



’’Celui qui prend service à la tête de la Police a un parcours aussi élogieux que son prédécesseur. En effet, l’inspecteur général de Police Seydou Bocar Yague est un haut fonctionnaire de Police aux états de service irréprochables. Il a eu à occuper plusieurs postes au sein de la Police nationale, les un les plus prestigieuses que les autres. D’où sa parfaite maîtrise des rouages du métier de Police’’ , a salué Antoine Diome.



Il a rendu un hommage mérité au DGPN sortant, l’inspecteur général de Police, Ousmane Sy, pour ’’l’excellent travail’’ qu’il abattu à la tête de la Police nationale.



M. Diome a souligné que pendant toute sa carrière au sein de la Police, Ousmane Sy ’’s’est évertué à porter ent tout temps le flambeau de cette prestigieuse institution, faisant de la perspicacité dans l’analyse et l’action’’ les maîtres mots de sa réussite.



Le ministre de l’Intérieur a indiqué que la Police sous son commandement remplit fidèlement sa mission au Sénégal comme à l’étranger.



