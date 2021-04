CAN Beach Soccer: Le Sénégal avec la RD Congo, l’Ouganda et la Tanzanie en poule - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN Beach Soccer: Le Sénégal avec la RD Congo, l’Ouganda et la Tanzanie en poule Publié le jeudi 29 avril 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Coupe du monde de Beach Soccer: Le Sénégal perd devant la Suisse aux tirs au but

Tweet

L’équipe du Sénégal de beach soccer jouera contre celles de la RD Congo, de l’Ouganda et de la Tanzanie lors des matchs de la CAN qui aura lieu à Saly Portudal du 23 au 29 mai.



Le tirage au sort qui a eu lieu ce jeudi a mis dans le groupe B, outre l’Egypte, le Mozambique, le Maroc et les Seychelles qui ont profité du forfait de Madagascar.



SD/OID