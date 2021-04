Décès de Abdoul Kader Johnson: La Police nationale se lave à grande eau - adakar.com

Décès de Abdoul Kader Johnson: La Police nationale se lave à grande eau Publié le jeudi 29 avril 2021

© Autre presse par DR

La police s`explique sur le décès de Abdoul Kader Johnson

Suite au décès de l’élève-officier Abdoul Kader Johnson, la Police nationale a tenu à donner sa version des faits. Un malaise persistant aurait emporté le jeune homme. ‘’L’élève sous-officier Johnson, déclaré définitivement admis au concours de recrutement direct des élèves sous-officiers de police session 2019, fut incorporé le mardi 20 avril 2021 à l’École nationale de police et de la formation permanente, pour débuter sa formation initiale avec la 46e promotion’’, informe-t-on.



Ainsi, ‘’arrivé à ladite école, il a suivi avec tous ses camarades toutes les procédures d’enregistrement avant d’intégrer le rassemblement organisé par le personnel d’encadrement. C’est à la suite du briefing et après le repas qu’il a signalé des douleurs au niveau des membres inférieurs et fut mis à la disposition de l’infirmerie pour observation. Cette situation sanitaire instable a empêché son intégration dans le groupe qui a été transporté au camp Michel Legrand de Thiès où les élèves sous-officiers de police issus du concours direct et spécial subissent leur formation de base’’, déclare le Bureau des relations publiques de la Police nationale dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.



Une information que réfute la famille de la victime qui exige que toute la lumière soit faite quant aux circonstances de sa mort. Ses membres soupçonnent la police de vouloir étouffer l’affaire, surtout qu’elle s’oppose à une autopsie officielle. Or, elle a eu à pratiquer une autopsie de manière officieuse sans informer les parents de la victime, avant de diligenter l’enterrement du corps.



Mais la police insiste : ‘’Il resta à l’infirmerie jusqu’au vendredi 23 avril, avant d’être évacué à l’hôpital Principal de Dakar où il décéda le 24 avril 2021 à 00h 44 mn. Par conséquent, l’élève sous-officier Johnson, contrairement à ses camarades de promotion, n’a pas pu faire le déplacement au centre d’instruction de Thiès où il devait suivre la formation initiale. C’est ainsi que conformément à la loi, une demande d’autopsie a été établie en vue d’être édifié sur les causes exactes du décès. Des conclusions du médecin légiste, il ressort : ‘Une mort naturelle à la suite d’une défaillance multi-viscérale sur terrain de cardiopathie ischémique et d’hépatopathie chronique.’ L’élève-officier Abdoul Kader Johnson est décédé le 24 avril 2021, quatre jours après avoir entamé sa formation.



Hier, le procureur s’est saisi du dossier. Il a demandé, selon Emedia, l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances dans lesquelles le jeune Johnson est décédé. ‘’Nous sommes suspendus à la décision du procureur. Il a demandé l’ouverture d’une enquête et une autre autopsie sera faite’’, a informé le père du défunt, joint au téléphone par Emedia.