Mort de nouveau-nés dans un incendie à l’unité de néonatalogie de l’hôpital Magatte Lô de Linguère: Macky Sall veut “sanctionner rigoureusement les manquements constatés“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mort de nouveau-nés dans un incendie à l’unité de néonatalogie de l’hôpital Magatte Lô de Linguère: Macky Sall veut “sanctionner rigoureusement les manquements constatés“ Publié le jeudi 29 avril 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Un incendie à l`hôpital Magatte Lô de Linguère tue 4 nouveau-nés

Tweet

En Conseil des ministres, mercredi, le président de la République Macky Sall a exprimé ses condoléances attristées après la mort de quatre nouveau-nés dans l'incendie qui a ravagé le service de l'unité néonatalogie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère, dans la région de Louga.



"Le Chef de l’Etat a présenté ses condoléances les plus attristées aux parents et familles des quatre (04) nouveaux nés, décédés des suites d’un incendie au niveau de l’unité de néonatologie de l’Hôpital Magatte LO de Linguère", indique le communiqué officiel.



Outre, les quatre nouveau-nés décédés, deux autres blessés ont été placés en réanimation.



Le chef de l'État a instruit le ministre de la Santé et de l'Action sociale afin "de faire toute la lumière sur cette affaire, qui révèle des dysfonctionnements notables des services, mais également l’impératif de procéder à des réformes urgentes et en profondeur du système de santé dans toutes ses dimensions".



Le cas échéant, le président Macky Sall "indique la nécessité de sanctionner rigoureusement les manquements constatés et de déployer toute l’assistance psychosociale requise aux parents endeuillés".



Selon les premiers éléments de l'enquête sortis par la presse, l'incendie de l'unité néonatalogie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère aurait été causé par une couveuse qui n'était pas fermée. Selon toujours le rapport d'enquête, l'incendie s'est déclaré en l'absence de l'infirmière de garde qui s'était absentée "pour prendre sa douche" et qui avait pris soin de fermer la porte de la salle de l'unité de néonatalogie à cléf.



Mardi, le docteur Abdou Sarr, directeur de l’Etablissement public de Santé de niveau 1 Magatte Lô de Linguère avait annoncé sa démission. Il a été remplacé, mercredi, par le docteur Abibou Cissé, Chirurgien-dentiste, économiste de la santé



Makhtar C.