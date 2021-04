Sénégal : le gouvernement ambitionne de développer davantage l’aquaculture (ministre) - adakar.com

Économie
Sénégal : le gouvernement ambitionne de développer davantage l'aquaculture (ministre)
Publié le jeudi 29 avril 2021 | Xinhua

Le ministre sénégalais des Pêches et de l'Economie maritime, Alioune Ndoye, a fait part mercredi de l'ambition du gouvernement de développer davantage l'aquaculture afin de se prémunir des conséquences de la rareté du poisson en haute mer.



"Nous avons aujourd'hui une vision sur l'aquaculture que nous allons développer dans ce pays. Actuellement, dans le monde, 62% de la consommation en poisson proviennent de l'aquaculture. Les acteurs du secteur doivent intégrer cette nouvelle donne dans leurs projections", a-t-il souhaité.



Selon lui, dans le futur et compte tenu de la rareté progressive des ressources halieutiques dans son pays, "c'est clair qu'il y aura une reconversion pour certains". Aussi a-t-il invité les acteurs du secteur, notamment dans la pêche artisanale, à tout faire pour réduire les pertes liées à cette activité qui représente le plus important taux de production.



"Cela va surtout dans l'intérêt des pêcheurs. Plus de 700.000 tonnes débarquées l'année dernière au Sénégal proviennent de la pêche artisanale. La pêche industrielle ne dépasse pas les 20% de cette production", a-t-il souligné M. Ndoye.



Le ministre a aussi assuré que les autorités surveillaient de près la pêche industrielle et que le Sénégal disposait en la matière d'une législation "sévère". "Aujourd'hui, le Sénégal dispose d'un avion de surveillance. Là, je puis assurer que cette surveillance est de mise", a garanti Alioune Ndoye.