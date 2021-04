CAN 2021 : la CAF recale la Sierra Leone, quid de l’appel de l’équipe du Bénin ? - adakar.com

Initialement prévu le 30 mars, le match décisif de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 entre la Sierra Leone et le Bénin n’a pas pu avoir lieu. Au moment de leur arrivée au stade, les Ecureuils ont en effet appris que 5 des leurs auraient été testés positifs au Covid-19 et devaient donc immédiatement se placer en isolement. Les Béninois, tous testés négatifs à leur départ de Cotonou puis à leur retour en club, ont évidemment contesté ces résultats et crié à la supercherie, surtout que le pays-hôte leur avançait pour seule preuve des noms griffonnés à la main sur un bout de papier. Ils ont refusé de jouer le match et la Confédération africaine de football (CAF) a décidé le lendemain de reporter ce choc au mois de juin.



La Fédération sierra-léonaise (SLFA) avait ensuite saisi la commission d’appel de la CAF pour contester ce report, espérant obtenir une victoire sur tapis vert. Après audition des deux parties par vidéoconférence, l’instance panafricaine a officiellement rendu son verdict mardi et annoncé qu’elle rejette cet appel puisque «la SLFA n’a pas respecté ses obligations concernant le protocole Covid-19, notamment concernant la présentation des résultats du test PCR conformément aux directives Covid-19 de la CAF.» Par conséquent, la CAF a confirmé que ce match est bien reporté au mois de juin.



Pour l’instant du moins, car la commission d’appel a seulement jugé là l’appel de la Sierra Leone au sujet du report du match, mais, de son côté, le Bénin avait aussi prévu de déposer un recours ne portant pas sur la décision de reporter le match mais sur la tentative de supercherie adverse. Les Ecureuils ont-ils renoncé ? Voilà qui serait pour le moins étonnant… L’enquête est-elle toujours en cours ? A ce sujet, la CAF n’a rien mentionné… De son côté, la SLFA a encore la possibilité de saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).