"Les jeunes du Sénégal et de Touba, en particulier, ont besoin d'accompagnement, de formation, d'information, d'orientation, d'insertion, de financement et de création de richesses et de valeurs." La mise au point est d'Abdallah Ndiaye, Président de l'Agence privée contre la pauvreté et pour l' emploi au Sénégal (Apples).



À Touba où il a été reçu par le représentant du Khalife Général des Mourides, Serigne Cheikh Abdou Latyf Mbacké, Abdallah Ndiaye présentera son initiative comme une solution au chômage et au manque de qualification. "Nous avons remarqué que 70% de la jeunesse est sans emploi ou sans qualification. Le projet a été façonné et l'agence est désormais implantée à Touba. Nous allons accompagner les jeunes et les femmes, les orienter, les former, les insérer et même les financer. Nous allons apporter le savoir-faire et puis racheter le produit chez le producteur. Nous envisageons de créer des petites industries de fabrication de tasses à jeter, de cure-dents, d'enveloppes, de craie etc..."



La rencontre a eu lieu sous la présence de plusieurs personnalités de la localité dont le ministre-conseiller Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Plusieurs secteurs d'activités étaient aussi représentés, dont le Regroupement des charretiers...