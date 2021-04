Incendie à l’unité de néonatologie de l’Hôpital Magatte LO de Linguère : le Chef de l’Etat demande que la lumière soit faite et des sanctions et nomme un nouveau Directeur - adakar.com

Incendie à l'unité de néonatologie de l'Hôpital Magatte LO de Linguère : le Chef de l'Etat demande que la lumière soit faite et des sanctions et nomme un nouveau Directeur Publié le jeudi 29 avril 2021

© Autre presse par DR

unité de néonatologie de l’Hôpital Magatte LO de Linguère

Le Chef de l’Etat lors du conseil des ministres de ce Mercredi, a présenté ses condoléances les plus attristées aux parents et familles des quatre (04) nouveaux nés, décédés des suites d’un incendie au niveau de l’unité de néonatologie de l’Hôpital Magatte LO de Linguère. Il a aussi demandé au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de faire toute la lumière sur cette affaire, qui révèle selon les termes du communiqué des dysfonctionnements notables des services, mais également l’impératif de procéder à des réformes urgentes et en profondeur du système de santé dans toutes ses dimensions.

Le Chef de l’Etat indique la nécessité de sanctionner rigoureusement les manquements constatés et de déployer toute l’assistance psychosociale requise aux parents endeuillés. Le Président de la République invite, en outre, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, à engager sans délai, en relation avec les Ministres en charge des constructions et de la protection civile, un audit général des infrastructures sanitaires, notamment, les constructions et installations abritant les services et équipements de santé sur l’ensemble du territoire national.

Après la démission du Docteur Abdou SARR, ci devant Directeur de l’Etablissement de Santé il a nommé toujours lors de la réunion hebdomadaire du Gouvernement, le Docteur Abibou CISSE, Chirurgien-dentiste, économiste de la santé, pour son remplacement.