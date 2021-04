Des grosses pointures du Macky s’organisent : Moustapha Diakhaté chez Mimi Touré. - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Des grosses pointures du Macky s’organisent : Moustapha Diakhaté chez Mimi Touré. Publié le jeudi 29 avril 2021 | dakaractu.com

© Autre presse par DR

Le Premier ministre du Sénégal Aminata Mimi Touré

Tweet

Depuis quelque temps, d’anciennes grosses pointures du Macky semblent vouloir sortir de leur isolement individuel par des conciliabules hautement politiques.

C’est Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar et ancien chef de Cabinet de Macky Sall qui a été repéré à trois reprises chez l’ancienne Premier ministre Mimi Touré qui fut sa voisine pendant 8 ans.



Il semblerait que des tractations entre plusieurs anciennes pontes de l’APR se mènent pour ne pas se laisser enterrer politiquement suite aux derniers changements qui ont éjecté hors du “Macky” Moustapha Diakhaté d’abord, puis Mimi Touré et d’autres bonzes du régime.



Les prochains jours nous édifieront sur le but de ces démarches. Une chose est sûre qu’il s’agisse de Alioune Badara Cissé, Moustapha Diakhaté ou Mimi Touré, ces personnalités connues pour leur franc-parler et un certain courage politique ne comptent pas rester inactifs.