Meilleure prise en charge des urgences: Le Sénégal s'offre un nouveau centre d'assistance et de stimulation médicale Publié le mercredi 28 avril 2021 | Sud Quotidien

Après le professeur Moussa Seydi, du service des maladies infectieuses, le professeur Diarra Beye vient de réceptionner le nouveau centre du service d’assistance des urgences sanitaires. Un joyau qui se veut pour la formation des médecins mais aussi du parapublic dans la prise en charge efficace des pathologies en stade critique. La cérémonie présidée par le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a eu lieu hier, mardi 27 avril à Dakar.



Le nouveau siège du SAMU national et du Centre de simulation Médicale en soins et gestes d’urgence a vu le jour.

Implanté au sein de l’hôpital Fann, cette infrastructure moderne et conforme aux standards internationaux va assurer la formation des jeunes médecins en réanimation et anesthésie, mais aussi permettra aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances à travers des cas pratiques de stimulation. Inauguré hier, mardi 27 avril, par le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, ledit centre reste sous la tutelle du professeur Mamadou Diarra Beye, chef de service du Samu national. « Eu égard à la place du SAMU dans le dispositif sanitaire national, le Gouverne- ment a inscrit dans ses priorités le renforcement des moyens de ce service.



La crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’une année est venue nous conforter dans cette conviction qu’il faut encore multiplier les capacités d’intervention du SAMU national» a déclaré le ministre. Et de poursuivre : «à cet effet, l’État du Sénégal a entièrement financé les travaux de construction et d’équipement du siège du SAMU national, pour un coût de 487 442 857 FCFA».



Grâce à l’appui, il est utile de rappeler que dans le cadre de la déconcentration luxembourgeoise et française, le Sénégal a pu réussir la décentralisation. De ce fait, dans le cadre de la prise en charge des soins d’urgence, le SAMU National dispose déjà de deux antennes régionales dont la première à Saint Louis pour les 3 régions de la zone nord.



Selon le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, cela a été possible grâce à l’appui de la coopération luxembourgeoise et fonctionnelle depuis 2018. «Un mini-centre de simulation médicale en soins et gestes d’urgence y sera mis place», a-t-il laissé entendre. La seconde à Kaolack, mise en place avec l’appui conjoint de la Banque mondiale et du Grand-Duché du Luxembourg et fonctionnelle depuis bientôt 8 mois pour les 3 régions centre du pays (Kaolack, Fatick et Kaffrine).

Pour le ministre, dans la même dynamique, deux autres centres de réception et de régulation des appels sont en cours de mise en place à Touba et à Kolda, grâce aux appuis respectifs de la coopération luxembourgeoise et de la coopération Française.



Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de prise en charge Des urgences, le ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr a avancé : « la simulation médicale passe pour un moyen pédagogique d’amélioration des compétences mais surtout comportementales dans un environnement sécurisé sans aucun risque pour le patient. Elle va permettre à la personne en formation d’être active en situation urgente sans être dangereuse, d’aborder toutes les situations cliniques, habituelles et exceptionnelles et de s’entraîner en équipes multidisciplinaires».



Pour rappel le SAMU est chargé de mettre en œuvre la politique du ministère de la santé et de l’action sociale en matière d’urgence pré-hospitalière, inter-hospitalière parfois intra-hospitalière dans le cadre de la référence contre référence. Sa mission principale est notamment d’assurer aux malades, blessés les soins d’urgence appropriés par le biais d’une régulation médicale spécialisée et de coordonner les soins en cas de catastrophes.