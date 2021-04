Conséquences incendie Linguère: Le Dr Abdou Sarr démissionne - adakar.com

Conséquences incendie Linguère: Le Dr Abdou Sarr démissionne Publié le mercredi 28 avril 2021 | Enquête Plus

‘’Le samedi 24 avril 2021, aux environs de 8 h, un incendie s’est produit à la salle de néonatalogie, occasionnant la perte de quatre nouveau-nés. Nous nous inclinons devant la mémoire des disparus et présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées en cette douloureuse circonstance. Pour mettre à l'aise les autorités, ma famille et le personnel de cet établissement, dans un élan républicain, nous vous présentons notre démission aux fonctions de directeur de l’EPS de Linguère, à compter de ce jour’’, écrit dans une lettre le Dr Abdou Sarr.



Le ci-devant directeur de l’établissement public de santé de niveau 1 de Linguère a pris cette décision au moment où une enquête est ouverte pour situer les responsabilités, suite à un incendie à la pédiatrie.



Des décisions sont déjà prises, même si l’enquête n’est pas encore bouclée et les causes de l’incendie non encore élucidées. En effet, confie le Dr Sarr à ‘’EnQuête’’, le personnel qui était de garde le jour des faits à l’hôpital Magatte Lô, a été suspendu. Ils étaient trois. L’un avait signé un contrat avec l’hôpital qui l’a suspendu après les faits. Les deux autres sont des agents du ministère de la Santé et de l’Action sociale qui n’a pas encore pris de décision les concernant.



Par ailleurs, il est dit que deux autres nouveau-nés, qui étaient en réanimation, auraient succombé. Ce que dément le ministère de la Santé qui affirme qu’ils se portent bien. La confusion serait partie de Touba où deux bébés ont perdu la vie.