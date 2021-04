CAN 2021 de Beach Soccer: Le Sénégal et l’Egypte, têtes de série - adakar.com

CAN 2021 de Beach Soccer: Le Sénégal et l'Egypte, têtes de série
Publié le mercredi 28 avril 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Les équipes du Sénégal et d’Egypte seront les têtes de série du tirage prévu jeudi pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de beach soccer 2021, annonce la Confédération africaine de football (CAF).



Le Sénégal, pays hôte de la CAN et champion en titre, sera tête de série du groupe A.



L’Egypte, l’équipe la mieux classée du continent, sera en tête du groupe B.



Le Maroc, la Tanzanie, l’Ouganda, le Mozambique, la RD Congo et un huitième pays, Madagascar ou les Seychelles, constitueront les deux poules, avec le Sénégal et l’Egypte.



La CAN de beach soccer aura lieu à Saly-Portudal, à quelque 80 kilomètres au sud-ouest de Dakar, du 23 au 30 mai.

