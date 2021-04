Chavirement d’une pirogue au large de Ngor: Daour Faye et son fils de 14 ans périssent en mer - adakar.com

A Thiaroye-sur-mer, deux pêcheurs sont portés disparus depuis lundi. Il s’agit d’un père, Daour Faye âgé de 45 ans et de son fils de 14 ans. Cependant Libération affirme qu'ils sont tous les deux morts.



Daour Faye et son fils Seyni sont les victimes de cet accident en mer. “Daour Faye est mon frère. L’accident s’est produit à hauteur de l’île de Ngor. Une zone dangereuse. Ils avaient deux moteurs en bon état. Nous n’avons pu repêcher les corps sans vie des victimes. Mais la pirogue a échoué sur la plage de Ngor“, avait déclaré son frère, Doudou Faye.



Il constate avec amertume la récurrence des accidents en mer. M. Faye estime que les embarcations doivent disposer d’appareils de géolocalisation. “L’État doit nous doter d’appareils de géolocalisation pour les embarcations. En de pareilles circonstances, la géolocalisation facilite les recherches“, dit-il.



Six personnes étaient à bord de la pirogue qui a chaviré. Les quatre rescapés sont toujours sous le choc. “C’est presque à l’heure de la rupture du jeûne que la houle a renversé la pirogue. La mer était très agitée“, a témoigné Cheikh Diaw. Lui et les autres sont revenus avec de graves blessures