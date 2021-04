L’Arabie saoudite offre 50 tonnes de dattes aux couches vulnérables sénégalaises - adakar.com

News Société Article Société L’Arabie saoudite offre 50 tonnes de dattes aux couches vulnérables sénégalaises Publié le mercredi 28 avril 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Ramadan : les dattes

Le royaume d’Arabie Saoudite a offert mardi 50 tonnes de dattes aux fidèles musulmans les plus vulnérables au Sénégal, à l’occasion du ramadan, a constaté l’APS.



‘’Ce geste entre dans le cadre des actions de solidarité du peuple saoudien, avec à sa tête le roi Salman Ben Abdel Aziz, envers les musulmans du Sénégal en cette période de jeûne’’, a expliqué le chargé d’affaires de l’ambassade d’Arabie Saoudite à Dakar, Youssouf Gazzar.



Il s’exprimait lors d’une audience avec le ministre sénégalais chargé du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, à la sphère ministérielle Ousmane-Tanor-Dieng de Diamniadio (ouest). Une occasion qu’il a saisie pour assurer que l’ambassade saoudienne va coopérer avec les autorités compétentes, pour que les dattes puissent parvenir aux ayants droit dans les meilleures conditions.



Samba Ndiobène Ka a rappelé que la cérémonie de réception des dattes est ‘’une vieille tradition perpétuée chaque année dans le cadre des relations’’ sénégalo-saoudiennes.



Il a salué cette générosité, l’un des piliers de la coopération entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite.



Samba Ndiobéne Ka a également souligné, devant le chargé d’affaires, ‘’l’éminence des relations et les efforts continus déployés par le royaume saoudien pour leur renforcement et leur raffermissement’’.

