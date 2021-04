Pénurie d’eau à Fatick : Fimela, Palmarin et Diofior meurent de soif - adakar.com

Pénurie d'eau à Fatick : Fimela, Palmarin et Diofior meurent de soif Publié le mercredi 28 avril 2021

C’est la galère dans la région de Fatick où le liquide précieux ne coule plus depuis des années. Les habitants des communes de Diofior, Fimela et Palmarin n’aperçoivent presque pas la couleur de l’eau et cela fait plus de 3 ans.



Pénuries d’eau…



Les pénuries d’eau sont devenues monnaie courante dans les communes de Diofior, Fimela et Palmarin. Et les habitants (hommes, femmes et enfants) parcourent de longues distances à la recherche de l’or bleu.



Situation…



Dans ces communes, les femmes sont obligées de se réveiller à 01 heure du matin pour puiser de l’eau jusqu’à l’aube. Et c’est des dizaines de villages qui souffrent de cette situation. De Ndiosmone à Fimela en passant par Simal, Djilor, Yayéme, Samba Dia, Ndangane Sambou, Diofior ou encore Palmarin, la galère est le sentiment le plus partagé.



Mutisme des autorités…



Selon le Collectif pour la défense des intérêts des populations de Diofior, Fimela et Palmarin, la Société d’exploitation d’ouvrages hydrauliques (Seoh) et l’Office des forages ruraux (Ofor) les assoiffent et dénonce le mutisme de certaines autorités locales.