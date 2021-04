(COVID-19) Le Sénégal dépasse la barre des 400.000 personnes vaccinées (officiel) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé (COVID-19) Le Sénégal dépasse la barre des 400.000 personnes vaccinées (officiel) Publié le mardi 27 avril 2021 | Xinhua

© Autre presse par DR

Coronavirus au Sénégal : Les cas graves en réanimation explosent

Tweet

Le Sénégal a dépassé mardi la barre des 400.000 personnes inoculées contre le nouveau coronavirus depuis le lancement fin février de la campagne nationale de vaccination, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Il a indiqué dans son point quotidien que 4.020 personnes avaient été vaccinées lundi, portant le total national provisoire à 403.935.



Le Sénégal a officiellement lancé sa campagne de vaccination le 23 février après une première acquisition de 200.000 doses du vaccin conçu par le laboratoire pharmaceutique chinois Sinopharm.



Il a ensuite reçu plus de 300.000 du vaccin d'Oxford/AstraZeneca à travers l'initiative COVAX, créée pour permettre aux pays en développement de disposer de vaccins. De plus, l'ambassade de Chine au Sénégal a annoncé mardi qu'un don de 300.000 doses supplémentaires de vaccin chinois arrivera début mai dans le cadre de la coopération.



Depuis l'apparition de ce fléau le 2 mars 2020, le Sénégal a recensé 40.193 cas d'infection, avec 38.953 guérisons et 1.106 décès.