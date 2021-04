Diouloulou: Importantes saisies de bois et de chanvre indien - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Diouloulou: Importantes saisies de bois et de chanvre indien Publié le mardi 27 avril 2021 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Le président de la République veut un encadrement plus strict de la coupe de bois

Tweet

Une patrouille de l’armée, effectuée conjointement avec le service des eaux et forêts au nord-ouest de Diouloulou, a enregistré des saisies significatives de bois et de chanvre indien. Du 20 au 21 avril 2021, une opération de sécurisation dans les arrondissements de Diouloulou et de Sindian a permis de démanteler plusieurs check-points illégaux établis par des bandes armées, de connivence avec des trafiquants de chanvre indien et de bois. Ils se sont installés dans les localités de Mongone, Boussonor et Balonguir. Selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), ces trafiquants avaient pour complices certaines populations locales et des ressortissants étrangers.



‘’Le 21 avril, entre 12 h et 14 h 30, les unités ont investi et détruit trois vastes champs de chanvre indien en maturation au sud-ouest de Néma Djinaré. Nos éléments ont été pris à partie par des individus armés qui assuraient le gardiennage de ces chanvres indiens. Il s’en est suivi un échange de coups de feu qui a contraint les malfaiteurs à battre en retraite vers l’Est. Le bilan fait sur eux est indéterminé. En ce qui concerne nos unités, aucun dommage n’a été noté’’,



détaille la Dirpa dans un communiqué. Au total, en plus de la découverte d’un point de collecte de bois de chauffe le 21 avril au sud de Tambouye, cette opération a permis de neutraliser un nombre significatif de moyens utilisés dans le trafic de bois, tels que des véhicules à immatriculation étrangère.



Le 17 avril déjà, une opération avait abouti à la saisie de plusieurs sacs de chanvre indien et la destruction de 10 puits au nord de Sindian. Les armées, ‘’déterminées’’, entendent poursuivre la mission de sécurisation sur l’ensemble du territoire.