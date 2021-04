Diourbel: Près de 10 kilos de chanvre indien saisis, neuf personnes arrêtées (police) - adakar.com

Au total, 9, 41 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis et neuf personnes arrêtées dans le cadre d’opérations policières menées entre le 3 et 21 avril à Diourbel (centre) par la Brigade régionale des stupéfiants, a appris l’APS de source policière.



Une première opération a permis aux éléments de la Brigade régionale d’interpeller deux personnes en possession de 15 cornets de chanvre indien à la suite d’une information faisant état d’un commerce illicite à certains lieux de stationnement de mototaxis dans la capitale du Baol.



Un autre individu a ensuite été arrêté au quartier Medinatoul de Diourbel avec 250 grammes de cannabis. Ce trafiquant présumé faisait ses activités entre la Gambie et le Sénégal en dissimulant la drogue dans des supports de ventilateur.



L’interpellation de deux autres suspects a permis de saisir 3, 62 kg de cannabis, entre le 8 et le 9 avril au quartier Médinatoul de Diourbel et à l’entrée de la ville de Kaolack.



En moins d’une semaine, les limiers ont démantelé un autre réseau de trafiquants de drogue à Sessène. Dans ce quartier de Diourbel, 14 cornets de cannabis ont été saisis.



Les policiers ont également interpellé un individu en possession de 4,5 kg de chanvre indien de la variété verte. Il est également suspecté de blanchiment d’argent par les enquêteurs.



Les individus arrêtés dans le cadre de ce vaste coup de filet ont été déférés au parquet pour ‘’association de malfaiteurs, détention, trafic de chanvre indien aux fin d’offre ou de cession, blanchiment de capitaux’’.



Des appareils téléphoniques, du matériel de conditionnement, ont été saisis, placés sous scellés et mis à la disposition du ministère public.



