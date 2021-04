Édouard Mendy se rappelle le choix de Rennes pour Abdoulaye Diallo à son détriment - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Édouard Mendy se rappelle le choix de Rennes pour Abdoulaye Diallo à son détriment Publié le mardi 27 avril 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Édouard Mendy, gardien de but des Lions du Sénégal

Tweet

Il y a douze ans, en 2009, Rennes (Ligue 1 française) préférait Abdoulaye Diallo à son compatriote Edouard Mendy (Premier League), rappelle France Football (FF) dans son édition pour ce mardi, à l’occasion de la demi-finale de Ligue des champions à jouer par le second.



‘’Juste avant le dernier match (lors des essais), on me dit qu’ils (les dirigeants de Rennes) ont déjà opté pour Abdoulaye Diallo et un autre gardien né en 1992’’, se souvient Mendy dans un entretien publié par FF.



Diallo avait été choisi par le club français avant la fin des essais, mais Mendy lui ravira la vedette dans les buts sénégalais à la CAN 2019. Abdoulaye Diallo y était titulaire avant l’arrivée de Mendy au poste de numéro 3, la deuxième place étant prise par Alfred Gomis. A Rennes, Gomis avait remplacé Mendy, lors du transfert de ce dernier à Chelsea.



Dans l’entretien avec FF, le gardien sénégalais, qui a atteint tardivement le haut niveau, revient sur ses essais ratés avant la signature de son premier contrat professionnel à l’âge de 26 ans, au Stade de Reims.



Parlant de ce passage à Rennes qui le recrutera après Reims (2016-2019), le gardien de Chelsea affirme que ‘’très peu de gens savent’’ cette claque reçue dans le club breton.



Pourtant, Edouard Mendy, l’un des meilleurs joueurs de la saison en Premier League, estime avoir fait de bons essais. Il croit avoir convaincu ‘’le coach de la réserve, Laurent Huard, et le responsable des gardiens, Fabien Bardet’’.



‘’Quand ils m’ont dit qu’ils ne me prenaient pas (il souffle)… Ça faisait mal. J’avais 18 ans, je me disais que c’était ma dernière chance d’intégrer un centre’’, dit-il en souvenir de cet échec, avant son temps de gloire à Rennes (2019-2020) et en Premier League au cours de la présente saison.



Il était revenu chez les Blues, avec des performances dignes des meilleurs gardiens du monde, selon les spécialistes.



Mendy sera dans les buts de Chelsea, lors de la demi-finale aller de la LDC, contre le Real Madrid, mardi. Diallo, après Rennes et un passage difficile en Turquie (Rizespor et Gençlerbirligi), évolue en D2 anglaise avec le Nottingham Forest.

SD/ESF/ASG