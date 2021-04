Société, sécurité et éducation au menu de la presse sénégalaise - adakar.com

Société, sécurité et éducation au menu de la presse sénégalaise Publié le mardi 27 avril 2021

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA traitent d’une diversité de sujets dont les rebondissements dans l’affaire des bébés morts calcinés dans un hôpital du centre du pays.



Libération revient sur la mort de nouveau-nés à l’unité de néonatalogie de l’hôpital Magatte Lô de Linguère (centre). « L’enquête accable le personnel de garde », selon le journal qui souligne que la « relève » était introuvable au moment du déclenchement de l’incendie. Des sanctions administratives sont prises en attendant les poursuites judiciaires, ajoute le quotidien.



Le Soleil s’incruste « au cœur de la Casamance (sud), à l’heure du retour de la paix ». Le quotidien national note qu’au village de « Thiar, on (re)vit grâce au piment ». De même, dans les arrondissements de Diouloulou et Sindian, l’Armée « ratisse et débarrasse » plusieurs autres villages « des trafiquants de chanvre et de bois ».



Sur l’éducation nationale, les autorités veulent « un retour à une école publique de qualité ». Dans Vox Populi, le ministère note que « 8700 enseignants (sont) à recruter cette année » dont 3700 par voie de concours et 5000 sur sélection de dossiers de candidatures.



L’AS note sur le sujet que le ministre Mamadou Talla et les syndicalistes du G7 « entament les discussions ». Cependant, l’objectif d’ici 2025 est de « recruter 35.552 enseignants », souligne Vox Populi.



En revanche, le porte-parole de Pastef (opposition), Me Abdoulaye Tall, note dans Walf Quotidien que « l’emploi ne se décrète pas ».



EnQuête s’intéresse au nouveau dispositif et les nominations de généraux au sein de la gendarmerie nationale qui « fait sa mue ». Le journal note que des réformes de grande envergure ont été opérées au niveau du commandement. Déjà, plus de 4000 gendarmes ont été mobilisés lors des dernières émeutes.



En politique, Sud Quotidien titre sur l’incidence des élections locales sur les législatives, occasionnant des « primaires avant l’heure ». Par ailleurs, la Commission électorale nationale autonome (Cena) « étale ses griefs » après une rencontre avec la mission d’évaluation du processus électoral, rapporte L’AS.



L’Observateur titre sur « l’APRe bataille » entre Macky Sall et ses ex-collaborateurs Aminata Touré et Alioune Badara Cissé. Le quotidien dissèque « la nouvelle guerre de positionnement et l’apathie du chef de l’Etat rapportée par son cabinet ».



A propos de la série à succès « Maîtresse d’un homme marié », dans sa saison trois en cours, le journal « dévoile les secrets d’un divorce retentissant » entre l’actrice Halima Gadji et la maison de production Marodi.



En football, Record et Stades titrent sur la demi-finale de Ligue des Champions de ce soir qui va opposer le Real Madrid à Chelsea. Le gardien sénégalais Edouard Mendy va défier donc « l’ogre dans son antre ». Mais c’est un match « 100% indécis », semble répondre Stades à l’autre quotidien sportif.



