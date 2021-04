L’exécutif financera la campagne agricole 2021/2022 à hauteur de 60 milliards Fcfa - adakar.com

L'exécutif financera la campagne agricole 2021/2022 à hauteur de 60 milliards Fcfa Publié le mardi 27 avril 2021 | agenceecofin.com

Au Sénégal, l’agriculture est le principal pilier de l’économie. Alors que les besoins alimentaires vont sans cesse croissants, le secteur bénéficie depuis quelques années d’un soutien financier public de plus en plus important.



Au Sénégal, l’enveloppe allouée par l’Etat au financement du secteur agricole sera de 60 milliards Fcfa durant la campagne 2021/2022. L’annonce a été faite en marge du Conseil des ministres qui s’est tenu le 21 avril dernier. Ce montant est identique à celui affecté un an plus tôt et servira essentiellement à financer l’achat de matériels et d’intrants agricoles en faveur des exploitants.



Durant cette nouvelle saison, l’exécutif compte mettre l’accent sur la hausse des aménagements hydroagricoles ainsi que sur la mécanisation accrue du système agricole à travers la disponibilité de lignes de financement dans le cadre de sa politique d’autosuffisance alimentaire.



Pour le premier volet de l’intervention, le gouvernement devrait notamment travailler de concert avec la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal, des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) et la Société de développement agricole et industriel (Sodagri).



S’agissant du bilan de la campagne 2020/2021, l’heure est à la satisfaction notamment en ce qui concerne l’arachide. Le pays a exporté plus de 721 000 tonnes de la graine pour des recettes de 216 milliards Fcfa.



Au Sénégal, le secteur agricole emploie 60 % de la population active.



Espoir Olodo