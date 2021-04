La gestion des ordures confiée à une société Sri-Lankaise, l’UCG du Sénégal sort de sa réserve - adakar.com

Sénégal : vers la valorisation de 25% des déchets solides (experte) UCG

La révélation du ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique en date du 14 avril sur la gestion des déchets et des ordures a soulevé un tollé. Abdoulaye Sow avait affirmé que la gestion des déchets, jusque-là dévolue à l’Unité de Coordination de la gestion des déchets solides (UCG) sera confiée à une autre société. Et, comme pour confirmer cette déclaration, un journal de la place a évoqué la mort prochaine de l’UCG avec comme successeur la société SRI-LANKAISE.



Seulement, l’UCG n’est pas au courant d’une quelconque dissolution. Après avoir étalé ses réalisations avec les points de regroupement normalisés, les opérations d’enlèvement des ordures et de nettoiement au niveau des différents axes très fréquentés, l’UCG a aussi donné sa position par rapport à sa supposée mort prochaine.