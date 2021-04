Pêche Artisanale - Locafrique, WAC Advisors et la SIRN s’accordent pour un projet de modernisation du secteur d’un coût de 430 milliards. - adakar.com

Pêche Artisanale - Locafrique, WAC Advisors et la SIRN s'accordent pour un projet de modernisation du secteur d'un coût de 430 milliards. Publié le mardi 27 avril 2021 | dakarposte.com

© Autre presse par DR



Du nouveau pour le secteur de la pêche artisanale. Trois entités ont décidé de mettre leurs efforts en commun pour la modernisation de ce secteur grâce à une convention de partenariat pour un coût de 430 milliards de nos francs. Il s’agit de la Société des Infrastructures de Réparation Navale (SIRN), de la Compagnie Ouest africaine de Crédit-bail (Locafrique) et West Africa Capital Advisors (WAC Advisors) qui ont décidé de mettre leurs financements et leur expertise pour moderniser ce secteur qui emploie des milliers de travailleurs. Cette convention de partenariat a été signée entre les trois entités ce lundi 26 avril à Dakar.

L’initiative viendrait, selon nos sources, de l’homme d’affaires Khadim Ba, patron de Locafrique qui s’est allié de partenaires de taille que sont la SIRN et West Africa Capital Advisors (WAC advisors).

Ce projet de modernisation a pour objectif l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs pour une meilleure sécurité en mer, l'extension de la durée de vie des pirogues qui passera de 5 à plus de 20 ans, et surtout l'introduction d'une nouvelle technologie de construction navale par un transfert de technologie. Il va ainsi tourner autour de quatre grands axes. Il s'agira d'un projet de modernisation des 20.000 pirogues en bois inférieures à 12 mètres par des pirogues en fibre de verre, dont le coût total est estimé à environ 80 milliards de FCFA.

Ensuite d'un projet de construction d'environ de 2.600 bateaux de pêche semi-industrielle et de soutien logistique pour un coût évalué à environ 150 milliards de FCFA. En plus d'un projet de construction des infrastructures de pêche par la réalisation de petits ports disposant des infrastructures et services d'appui. Enfin la construction d'un dock flottant à Ndayane pour le renforcement du positionnement du Sénégal dans le sous-secteur de la répartition navale pour un coup de 100 milliards de FCFA.

Cet ambitieux projet va améliorer sensiblement les conditions des pêcheurs en termes de sécurité mais aussi en termes de production halieutique.



La mise en œuvre de cette convention de partenariat dans le milieu de la pêche artisanale où s'activent plus d’un million de personnes permettra inéluctablement, selon Khadim Ba directeur général de Locafrique « de changer drastiquement l'écosystème du secteur de la pêche au Sénégal ». Une initiative à saluer à sa juste valeur.