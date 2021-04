L’Etat décroche 55 milliards FCFA d’obligations de relance du trésor sur le marché financier de l’UMOA - adakar.com

L'Etat décroche 55 milliards FCFA d'obligations de relance du trésor sur le marché financier de l'UMOA Publié le mardi 27 avril 2021

Trésor public

L’Etat du Sénégal, par le biais de sa Direction générale de la comptabilité publique et du trésor a levé le 23 avril 2021 sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) un montant de 55 milliards de FCFA (82,500 millions d’euros) au terme de son émission d’obligations de relance (ORD) du Trésor de maturité 5 ans et 10 ans, organisée en partenariat avec l’Agence UMOA-Titres basée à Dakar.

Lancée par l’agence UMOA-Titres en collaboration avec la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), l’émission des ODR vise à permettre à l’émetteur de mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’État dans le cadre de ses plans de relance économique afin de contenir les effets de la pandémie COVID-19 et renouer avec les performances d’avant la crise sanitaire. Elle cible principalement les investisseurs socialement responsables et les entreprises ou individus souhaitant soutenir les actions de relance économique entamée par les États de la zone UEMOA.



L’émission s’est soldée par un vrai succès puisqu’ après adjudication, l’agence UMOA-Titres à recensé 215,014 milliards de FCFA de soumissions globales provenant des investisseurs alors que le montant mis en adjudication par l’émetteur se situait à seulement 50 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 430,03%.



Mais, pour des raisons de coût, le Trésor Public sénégalais a décidé de retenir 55 milliards de FCFA et de rejeter les 160,014 milliards de FCFA restants, soit un taux d’absorption de 25,58%. Il faut noter que le choix de l’émetteur s’est beaucoup orienté dans les ODR de maturité 10 ans avec 41,148 milliards de FCFA contre seulement 13,851 milliards de FCFA pour les ODR de maturité 5 ans.



L’émetteur s’est engagé à rembourser les titres émis se fera le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 26 avril 2026 pour les ODR de maturité 5 ans et au 26 avril 2031 pour les ODR de maturité 10 ans.



Concernant le paiement des intérêts, il se fera dès la fin de la première année à un taux d’intérêt fixe de 5,60% pour les ODR de 5 ans et 6% pour les ODR de 10 ans.