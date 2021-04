Ramadan : Abu Dhabi fournit une aide alimentaire à des familles sénégalaises (Communiqué) - adakar.com

Ramadan : Abu Dhabi fournit une aide alimentaire à des familles sénégalaises (Communiqué) Publié le mardi 27 avril 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

L’ambassade des Emirats Arabes Unis au Sénégal déclare avoir distribué plus de 5.000 kits alimentaires à des familles sénégalaises, pour leur permettre de jeûner ‘’dans de meilleures conditions’’.



‘’Dans le cadre de son programme annuel de ramadan, l’ambassade des Emirats Arabes Unis à Dakar a procédé à la distribution de plus 5.000 kits alimentaires en faveur des ménages sénégalais démunis, afin de les aider à accomplir le jeûne dans de meilleures conditions’’, affirment les services diplomatiques émiratis dans un communiqué.



L’opération ‘’cible les collectivités locales, à Dakar comme à l’intérieur du pays, des villages, daara, des mosquées, des orphelinats, des maisons d’arrêt (prisons)’’, précise la même source.



Le communiqué ajoute que les Emirats Arabes Unis veulent, par les dons distribués, ‘’promouvoir l’esprit de solidarité musulmane’’ et ‘’renforcer [les] relations d’amitié et de coopération avec le Sénégal’’.



L’assistance fournie par Abu Dhabi à l’occasion du ramadan est devenue ‘’une tradition sociale’’, que ce pays du golfe Arabo-Persique perpétue ‘’depuis des années au Sénégal comme dans d’autres pays amis et partenaires’’, en vertu du ‘’devoir religieux’’, du ‘’sens de la responsabilité sociétale’’ et de la ‘’volonté de promouvoir des valeurs humaines de solidarité et d’entraide’’.





