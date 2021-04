CDM 2022 : Burkina Faso - Algérie délocalisé au Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CDM 2022 : Burkina Faso - Algérie délocalisé au Sénégal Publié le mardi 27 avril 2021 | dzfoot.com

© aDakar.com par BL

Football: Le Sénégal tenu en échec par Eswatini

Dakar, le 30 mars 2021 - L`équipe nationale du Sénégal a été tenu en échec au stade Lat Dior de Thiès, par l`Eswatini, dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d`Afrique des Nations 2021. Tweet

C'était une rumeur, c'est désormais officiel : le match Burkina Faso - Algérie, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, se disputera au Stade Lat Diot de Thiès, au Sénégal.



La rencontre Burkina Faso - Algérie, qui se disputera entre le 11 et le 14 juin 2021 et comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, a été officiellement délocalisée. En effet, le Stade du 4 août de Ouagadougou a été suspendu par la Confédération Africaine de Football (CAF) en raison de nombreux défauts le rendant non conforme. Ainsi, c'est le Stade Lat Diot de Thiès, au Sénégal, qui accueillera officiellement les deux équipes.



« Nous avons reçu une demande de nos frères du Burkina Faso pour pouvoir jouer ici, et nous avons donné notre accord sans aucun problème», a ainsi révélé le ministre sénégalais des Sports, Matar Ba, dans des propos rapportés ce samedi par l’Agence de Presse Sénégalaise.



Pour rappel, l’Algérie débutera sa compagne qualificative pour la CDM2022 au Qatar par la réception de Djibouti, le 5 juin prochain, au Stade Mustapha Tchaker de Blida.



Les hommes de Djamel Belmadi seront confrontés, au cours de ce groupe A des éliminatoires, au Burkina Faso, à Djibouti et au Niger. Seul le premier du groupe aura le droit de disputer un match barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 2022.