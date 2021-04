Visite des commandants des forces américaines en visite en Afrique de l’Ouest - adakar.com

Visite des commandants des forces américaines en visite en Afrique de l'Ouest Publié le lundi 26 avril 2021

Le Commandant de United States Army Europe and Africa (USAREUR-AF), le Général Christopher Cavoli, et le Commandant de U.S. Army Southern European Task Force Africa (SETAF-AF), le Général Andrew M. Rohling, ont effectué une tournée en Afrique de l'Ouest du 19 au 22 avril 2021 pour engager des discussions préliminaires avec des partenaires militaires et des responsables gouvernementaux de l’Afrique de l’Ouest et rencontrer des équipes pays des ambassades américaines et des alliés de l’OTAN dans la région.



Au cours de leur tournée au Sénégal, en Gambie, en Côte d’Ivoire et au Niger, les commandants Cavoli et Rohling ont réaffirmé l’engagement de l’Armée Américaine en faveur du partenariat et de la coopération en matière de sécurité dans la région.



« Alors que les déplacements et les événements sur le continent ont été affectés par la Pandémie à COVID-19, l'Armée Américaine reste déterminée à s'engager avec nos partenaires ouest-africains et à continuer de coordonner la formation et les opérations de coopération en matière de sécurité dans la région », a déclaré le Général Cavoli. « La sécurité aux États-Unis et en Europe est essentiellement liée à la sécurité en Afrique. La coordination avec nos partenaires africains et européens ainsi qu'avec les équipes nationales de notre Département d'Etat est importante dans le cadre du renforcement de ces relations et du soutien à la sécurité régionale », a-t-il ajouté.



A Dakar, le Général Cavoli s’est entretenu avec le Chef d'Etat-Major général sénégalais, le Chef d'Etat-Major de l'Armée et des responsables des éléments français au Sénégal, ainsi qu’avec l'Ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau.



De son côté, le Général Rohling s’est rendu à Banjul, en Gambie, du 19 au 20 avril, où il a rencontré le Vice-Président du pays, le Ministre de la Défense, le Chef d'Etat-Major de la Défense, le Chef d'Etat-Major Adjoint de la Défense et les Commandants de l’Armée Gambienne, de la Marine et de la Garde Nationale. Il a également assisté à une démonstration militaire et participé à des discussions avec divers partenaires de sécurité européens en vue de renforcer l’engagement de l’Armée Américaine en faveur du partenariat face à la menace croissante des organisations extrémistes violentes dans la région.



Le 21 avril, le Général Rohling s’est rendu à Abidjan, en Côte d’Ivoire, où il a rencontré le Chef d'Etat-Major Adjoint de la Défense. Durant son séjour à Abidjan, il a également visité la nouvelle Académie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme sise à Jacqueville et a assisté à des exposés présentés par des responsables militaires Français et Ivoiriens.



Les commandants Cavoli et Rohling ont conclu leur tournée en Afrique de l'Ouest en visitant les villes de Niamey et Agadez, au Niger, du 21 au 22 avril. Là, ils ont rencontré le Chef d'Etat-Major de l'Armée du Niger, les responsables de l’Ambassade des Etats-Unis, le personnel américain stationné dans les Bases Aériennes 101 et 201 et des partenaires de sécurité de la France, d'Allemagne et d'Italie.