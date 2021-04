Coupe de la CAF: Le Jaraaf est à Tunis - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe de la CAF: Le Jaraaf est à Tunis Publié le lundi 26 avril 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

L`équipe du Jaraaf de Dakar

Tweet

L’équipe du Jaraaf est à Tunis où elle doit jouer le 6-ème et dernier match de la poule C en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), a appris l’APS lundi.



"L’équipe est déjà sur place", a dit Youssou Dial, le responsable du football du Jaraaf, précisant que l’équipe de la Médina a quitté Dakar dans la nuit de samedi à dimanche.



Selon lui, l’ambition du représentant sénégalais déjà qualifié en quarts de finale de la Coupe de la CAF, est de terminer en tête du groupe C.



"Donc, cela passe par un résultat positif chez l’adversaire", a dit le chargé du football de l’équipe de la Médina.



Avec 10 points au compteur, l’équipe du Jaraaf est à la tête du groupe et sera opposé mercredi Au Club Sportif Sfaxien (neuf points) également qualifié en quarts de finale.



Lors du match aller au stade Lat Dior de Thiès, les deux équipes s’étaient quittés sur le score de parité (1-1).



Les deux équipes du groupe à savoir l’Etoile Sportive du Sahel (cinq points) et le FC Salitas (3 points) éliminés de la course à la qualification en quart de finale, joueront également ce mercredi.



SD/ASB/OID