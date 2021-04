Bien mal acquis: Karim ne veut pas d’une amnistie et exige la réouverture de son procès - adakar.com

Bien mal acquis: Karim ne veut pas d'une amnistie et exige la réouverture de son procès
Publié le lundi 26 avril 2021

Karim Wade ne veut pas d’une amnistie. C’est en tout cas, ce qu’a dit, en somme, Mamadou Diop de Decroix qui dit avoir discuté de cette question avec le fils de Me Wade il y a peu.



«C’est un point très important que Khalifa Sall et Karim Wade retrouvent leurs droits civiques. Karim Wade me fait dire que lui, il demande une révision de son procès. Il me l’a dit il y a quelques jours. On se parle souvent. Il n’est pas pour une amnistie. Pour son cas personnel, il n’est pas pour une amnistie, il est pour la réouverture de son procès», a indiqué l’ancien ministre du Commerce qui était l’invité du Grand Jury de la Rfm.



Ainsi, pour lui, cette réouverture du procès ne dépend que de Macky Sall: «De toute façon le comité des Droits de l’Homme de l’Onu a clairement dit cela. Donc c’est une question de volonté politique. Ce ne sont pas des questions de Droit, d’articles de loi. Non. Si le président de la République veut que cette question soit réglée cette question sera réglée», indique-t-il.



Pour rappel, depuis les manifestations de mars, la question de l’amnistie est soulevée pour taire les rancœurs.